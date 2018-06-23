الرابطة الإسلامية تكرم ثلة من الطلبة المتفوقين في شمال القطاع

كرمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الاسلامي ثلة من الطلبة المتفوقين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2017/2018 تحت عنوان "فوج القدس والعودة "، وذلك في مهرجانات منفصلة بجميع المحافظات والتي انطلقت بمحافظة الشمال، بحضور قيادة حركة الجهاد الاسلامي والهيئة الادارية للرابطة ولفيف من الطلبة المتفوقين وذويهم.

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب على ضرورة تكريم طلبة العلم وتحفيزهم لأنهم قادة هذا الشعب العظيم نحو التحرير والعودة إلى أراضينا، ورغم كل هذه الشدة التي يمر بها شعبنا بصدد العدوان والحصار، ولكن هناك دومًا متسع للفرح، والفرح بكوكبة من المتفوقين والمتفوقات هو فرح له طعم ومذاق مختلف تماما.

وأضاف شهاب بأننا أمام مسؤوليات كبيرة سنقوم بها جميعًا ونحن نعتمد على المتفوقين وعلى أصحاب العقول والهمم الذين سهروا الليالي في سبيل تحقيق أعلى الدرجات، وشعبنا بفضل الله دائما متفوق ومبدع في كل المجالات، يبدع في جهاده وتضحياته وفي التطور، وأننا نعتز وبكل ثقة بهذه الكوكبة من الطلبة المتفوقين.

وشدد على أننا أحوج ما يكون للعلم والتسلح بسلاح العلم والمعرفة، وأمة بلا علم ستبقى على هامش الأمم، بالعلم تحيا الأمم وبالعلم تزدهر الحضارات وتتقدم الشعوب، وهذا ما حث عليه ديننا وكتاب ربنا عندما أعلى من شأن العلم والعلماء، ولذلك نحن نحتاج إلى العلماء والمتعلمين ونحن نخوض معركة التحرير والعودة بإذن الله.

ومن جانبه أكد الطالب المتفوق علاء توفيق السيد سليم في كلة المتفوقين بأننا حصدنا ما زرعنا ونحمد الله على ما وصلنا إليه، نشكر أباءنا على العناية وحسن التربية، ولا ننسى فضل معلمينا ونتوجه أيضا بالشكر الجزيل والشكر والعرفان إلى الرابطة الإسلامية التي كانت عونا لنا طوال العلم.

بدوره تقدم الاستاذ منذر عزام مسؤول الرابطة باحر التهاني والتبريكات من كافة الطلبة المتفوقين في المرحلتين الاعدادية والثانوية ,مبيننا الدور والجهد الكبير الذي بذلوه من اجل تحصيل أعلى الدرجات وانه كان من واجبنا ان نكرمهم ونرسم البسمة على وجوههم.

واوضح عزام ان الرابطة الاسلامية بصدد تكريم كافة الطلبة المتفوقين في جميع المحافظات، داعيا كافة الطلبة الى التواصل مع امراء الرابطة في المدارس والمحافظات

وتخلل المهرجان فقرات فنية وإنشاديه مميزة، كما وتم في ختام المهرجان توزيع الشهادات التكريمية والهدايا على الطلبة المتفوقين وسط سعادة الطلبة وذويهم.























