للمرة الثانية.. نتنياهو سيلتقي كوشنر وغرينبلات

من المقرر أن يلتقي مساء اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع جاريد كوشنر المستشار الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسيون غرينبلات.

وسيكون هذا اللقاء الثاني خلال 24 ساعة، الذي يجمع نتنياهو مع الوفد الأميركي بعد أن التقيا أمس في اجتماع استمر 4 ساعات وبحث العديد من القضايا منها العملية السياسية والأزمة الإنسانية بغزة.

وكان كوشنر وغرينبلات وصلا المنطقة بهدف عقد لقاءات مع مسؤولين مصريين وأردنيين وإسرائيليين ودول عربية أخرى لبحث الورقة الأميركية لعملية السلام فيما تعرف بـ "صفقة القرن"، والوضع في غزة.