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"النقد" توضح حقيقة "شركة حامد للصرافة" التي تحدث عنها ليبرمان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:40 - 23 يونيو 2018
النقد النقد
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أكدت سلطة النقد الفلسطينية أن سجلات الترخيص لديها لا تظهر وجود أي شركة مرخصة من قبلها باسم "شركة حامد للصرافة".

وكان موقع 0404 العبري، قال في وقت سابق، إنه بناء على توصية من الشاباك ،  أصدر وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، اليوم الخميس ، مرسوماً باعتبار "شركة حامد للصرافة" في غزة كمنظمة إرهابية .

و يزعم الشاباك أن لديه معلومات بأن "شركة حامد للصرافة" قامت قبل اشهر بمساعدة حماس، مدعياً أن مقر الشركة الواقع في غزة ساعد حماس في منظومة التمويل، و أن تلك الشركة تديرها شخصية كبيرة في حماس.

وقال ليبرمان: "ان شركة حامد للصرافة تعتبر بمثابة انبوب تمويل لحماس، و أن الاعلان عنها شركة ارهابية سيلحق  الضرر بمصادر تمويل حماس".

و أوضح أن "اسرائيل" قامت بتلك الخطوة لضرب مصادر تمويل حماس.

و أضاف: " أتمنى ان تقوم دول اخرى بإغلاق صنبور تمويل حماس".

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