طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة من المتظاهرين جنوب مدينة غزة

استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم السبت، مجموعة من المتظاهرين السلميين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

وزعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أن طائراته استهدفت مجموعة من مطلقي الطائرات والبالونات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

يُشار إلى أن جماهير غفيرة تشارك بشل يومي في مسيرات جماهيرية شعبية سلمية ضمن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار قرب السياج الزائل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار بتاريخ 30 آذار/ مارس الماضي أكثر من 130 شهيداً إضافة إلى ما يزيد عن 15 ألف جريح.