المدلل: "الأونروا" تُشارك في تمرير صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أحمد المدلل اليوم السبت، أن اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" الذى تضمن ايقاف بعض برامجها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين تعبيد الطريق لتمرير صفقة القرن.

واعتبر المدلل القرار، أنه بداية شطب الشاهد الوحيد على النكبة الفلسطينية وهى "الأونروا" التي تأسست لحماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين حتى يعودوا إلى أراضيهم وقراهم ومدنهم التي هجروا منها قصراً قبل سبعين عاماً.

وأوضح، أن وقف برنامج الطوارئ والتقليصات المستمرة في الخدمات التي تؤديها الأونروا للاجئين الفلسطينيين يعتبر تهرباً من التزاماتها المالية التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة.

وأكد المدلل، أن هذه الضغوطات التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني وهذا الحصار والعقوبات المفروضة على أهلنا في قطاع غزة والزيارات المكوكية التي يقوم بها مستشارو الرئيس الأمريكي لدول المنطقة من أجل تمرير صفقة القرن والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية لن يؤدى إلى الأمن والاستقرار في المنطقة ولن يحمى وجود العدو الصهيوني.

وشدد على أن هذه الإجراءات، ستجعل الفلسطينيين أكثر إصراراً للمضي في نضالهم وسيظل خيار مسيرة العودة واستمرارها شاهداً على قوة الإرادة الفلسطينية حتى انتزاع حقوقنا كاملة وتحرير أرضنا ومقدساتنا.

وطالب المدلل الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ودعمه وإسناده وهو الذى يدافع عن كرامة الأمة ومقدسات الأمة .