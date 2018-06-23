لماذا امتنعت الأردن عن نشر صور لقاء الملك مع "نتنياهو"؟

كتب: "ارئيل كهانا"/ يسرئيل هيوم

عندما تكون المجموعة التي حضرت اجتماع عبد الله الثاني مع "نتنياهو" في الاردن على مستوى عالي، من الواضح أن هذا لم يكن اجتماعًا قصيرًا بل عملًا.

يرمز اجتماع هذا الأسبوع بين الملك عبد الله ونتنياهو إلى تغيير المواقف من طرف الأردنيين: العودة إلى المحور المعتدل ومعارضة إيران، لكن ليس من المصادفة أن الأردنيين امتنعوا عن التغطية العلنية للاجتماع، وفي الوقت نفسه، هبط مبعوثو ترامب في زيارة أخرى غير متوقعة.

مثل علاقة حب ممنوعة وتستمر تحت الظلام، تدير "إسرائيل" علاقاتها مع العالم العربي. يوم الاثنين، استضاف العاهل الأردني الملك عبد الله رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو". كان هذا لقاء مع العديد من المشاركين في القصر في عمان، حيث ناقش الاثنان العديد من القضايا وحتى التوقيع على اتفاق اقتصادي. ومع ذلك، فإن الملكية الأردنية لم تنشر صورة للحدث. لم يقم المصور الرسمي، على عكس العادة، بتحميل الصور على Facebook. حتى الإعلان الرسمي أشار إلى الاجتماع على أنه شيء سيء كان يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن. وقالت العائلة المالكة في بيان "غادر رئيس الوزراء نتانياهو الاردن بعد زيارة قصيرة."

يبدو أن هذا أمر نسبي، حيث ناقش الاجتماع القضايا الوجودية من وجهة نظر الأردن وهي مهمة جداً "لإسرائيل". انضم رئيس الموساد يوسي كوهين للاجتماع، ومستشار "نتنياهو" الاقتصادي،" آفي سمحون"، وسكرتيره العسكري، العميد "اليعازر توليدانو"، ومستشارين آخرين لرئيس الوزراء. من الجانب الأردني كان هناك نظير كوهين، عدنان جندي، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، وقائمة طويلة من مستشاري الملك. عندما تكون المجموعة على هذا النحو، من الواضح أن هذا لم يكن اجتماعًا قصيرًا بل عملًا.

وهكذا، تحدث الزعيمان عن العودة المتوقعة لنظام الأسد الى الجولان السوري -وهو تطور يمكن أن يغمر الاردن بموجة جديدة من اللاجئين من مرتفعات الجولان بعد انسحاب إيران، وقد نسقوا مواقف بشأن صفقة القرن، التي قدم مستشارو الرئيس ترامب مرة أخرى إلى المنطقة للترويج لها. اتفقوا على الحفاظ على وضع الأردن في المسجد الاقصى. إذا كان ملك متذبذب، ويقولون انه كذلك، وشكر الملك "نتنياهو" على المساعدات التي قدمتها "إسرائيل" للمملكة في الفترة الاخيرة والتي لا تسمح الرقابة بنشر تفاصيل عنها.

ما هو ممكن أن أقوله هو أن الأردن في أزمة اقتصادية عميقة، ووفق الاجتماع فأن "إسرائيل" ستزيل بعض الحواجز التي أعاقت حتى الآن تسويق السلع الزراعية من الأردن إلى الضفة الغربية. هذا الاستنتاج ليس إسهام "إسرائيل" الوحيد في تحسين الوضع الاقتصادي للأردن. أعلنت المملكة العربية السعودية قبل أسبوعين أنها ستقدم للمملكة مساعدات بقيمة 2 مليار دولار، وقد ترددت انباء أن "إسرائيل" شاركت في هذه المساهمة.

بعد محاولة قصيرة للتقرب من المحور السوري الإيراني، عاد عبد الله إلى الكتلة السنية في الأسابيع الأخيرة. والتي تشمل، بالإضافة إلى مصر والمملكة العربية السعودية والدول الخليجية، "إسرائيل"، مع القاسم المشترك بمعارضة شرسة لإيران. هذه هي المواضيع العميقة في خلفية الاجتماع في الأردن، لأول مرة منذ أربع سنوات، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والملك الهاشمي. لكن كل هذا يحدث تحت الطاولة ويمكن أن يقال القليل جدا فقط عنها. هكذا هو الحال عندما تبقي علاقة المحبين علاقة سرية.

النهج الأردني الحالي ليس مختلفًا تمامًا. بعبارة أخرى، لو كانت الأمور تعتمد على الملك عبد الله ومستشاريه، لكانوا قد خنقوا القومية الفلسطينية بكلتا يديهم. عندما يكون ثلثا سكان المملكة البدوية فلسطينيين، فإن القضية الفلسطينية تهدد الأردنيين أكثر منا.

اقتصاد عبد الله متعثر، مع مليون لاجئ سوري يجلس في حقله ولا نهاية في الأفق، كما تهب رياح الإخوان المسلمين بعمق، كما هو الحال في العراق المجاور وسوريا التي تنزف وهي مفككة، والشارع خرج بالمظاهرات الحاشدة -أن عبد الله حذر للغاية. فيجب عليه، أو على الأقل أن يفكر، أن ينأى بنفسه عن "إسرائيل" ويقسم الولاء للدولة الفلسطينية ثلاث مرات في اليوم، رغم أنه يريد عددا أقل منهم في هذا البلد. كل من يتحدث مع الأردنيين يسمع، دون تردد، أن هذا هو الوضع. يتم دفع "إسرائيل" بعيداً في العلن لكنها تقترب بهدوء. الفلسطينيون، بالعكس تماما.

إسرائيل من نتنياهو، من جانبها، تعتقد أن انهيار النظام الملكي الهاشمي هو في الواقع كابوس. وهذا هو السبب في موافقتنا على ابقاء العلاقات سرية وتقديم كل مساعدة ممكنة للملك بهدوء، ونحن مستعدون لقبول ذلك.

في النهاية هذه المنطقة ليست ككوريا الشمالية بالنسبة لكوشنير وجرنبلات، لكن في النهاية ستمرر صفقة القرن.