اردوغان: تركيا ستنمو مع النظام الرئاسي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستنمو أكثر في ظل النظام الرئاسي الجديد الذي سيسمح بتنفيذ كل المشاريع التي يحلم بها الشعب التركي.



جاء ذلك في حوار تلفزيوني أجرته معه قناة "تي آر تي" الرسمية، مساء الجمعة، تحدث فيها عن قضايا داخلية وإقليمية عديدة، عشية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة الأحد.



وفي بداية حديثه، أشار أردوغان، إلى أن تركيا حققت في عهده "ثورة" في قطاع النقل.



ولفت في هذا السياق إلى أن 268 مليون شخص استخدموا نفق "مرمراي"، الرابط بين شطري مدينة إسطنبول من تحت مضيق البوسفور، منذ افتتاحه في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2013.



كما أشار أن مطار إسطنبول الثالث، الذي يعد من أكبر مطارات العالم، المقرر افتتاحه في أكتوبر المقبل، "سيوفر 100 ألف وظيفة،وهذا يجنن الغرب، بل إنهم سيجنون أكثر، ويقولون ما الذي يفعله هؤلاء الأتراك المغامرون؟



ونوه على صعيد آخر بأن حكوماته (منذ 2002) رفعت قدرة البلاد على سد احتياجاتها في مجال الصناعات الدفاعية، من 20 بالمائة إلى 65 بالمائة.



وتشهد تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الرئاسية منها 6 مرشحين، أبرزهم أردوغان، والمرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.



ودعا أردوغان مواطني بلاده إلى ضرورة استخدام حقهم الديمقراطي والتصويت في الانتخابات.



وأوضح أن حزبه (العدالة والتنمية)، أمضى حملة انتخابات مكثفة خلال الشهرين الأخيرين.



وبيّن أنه عقد أكثر من 100 تجمع انتخابي في هذا الإطار.



وأضاف: "لأن هذه الانتخابات ليست انتخابات عادية، فنحن مقبلون على منعطف (النظام الرئاسي الجديد)، وأود أن أذكر أبناء بلادي بضروة استخدام حقهم (بالتصويت)".



ونوّه إلى المشاركة الكثيفة من قبل الناخبين الأتراك في الانتخابات السابقة بنسب بلغت ما بين 85 و86 بالمائة.



وأشار إلى أن هذه النسبة لا تتجاوز بين 30 و40 بالمائة في بلدان أخرى.



وأوضح أردوغان، أن حكومته عينت، منذ وصولها للسلطة، 580 ألف مدرس، وفتحوا 280 صفا دراسيا جديدا.



وتابع أن معدل عدد الطلاب في الفصل الدراسي، الآن بتركيا، هو 32 طالبا، بينما كان قبل ذلك 75 طالبا، وفي بعض مناطق الأناضول 100 طالب.



وعن محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف 2016، قال أردوغان إن "حزب الشعب الجمهوري بدا وكأنه متورط بمحاولة الانقلاب. فقبل تلك الليلة (ليلة المحاولة الانقلابية) فإن قليجدار أوغلو (رئيس الحزب) هو من قال في برنامج إذاعي إنه لو حدث انقلاب لكنت أول من وقف أمام الدبابات".



وأكد أردوغان أن قليجدار أوغلو تسلل من بين الدبابات خلال المحاولة الانقلابية عبر سيارته وتوجه إلى منزل رئيس بلدية منطقة بقر كوي (بلدية تابعة لحزب الشعب الجمهوري) باسطنبول وتابع سير المحاولة الانقلابية وهو يحتسي القهوة والشاي هناك، بينما كانت طائرات الـ F16 تحلق فوق طائرته الرئاسية التي جاء بها إلى إسطنبول وسط انتظار حشود غفيرة من الشعب.



ولفت أردوغان إلى أنه لو كان قليجدار أوغلو يعارض المحاولة الانقلابية لكان ينبغي عليه الانضمام إلى الجماهير التي نزلت الشوارع رفضا للمحاولة الانقلابية. وبشأن قرار الكونغرس الأمريكي برفض بيع طائرات الـF35 المتطورة لتركيا، أوضح أردوغان أن بلاده سددت 800 مليون دولار حتى الآن من ثمن الطائرات التي ستشتريها، مؤكدا أن بلاده تنتظر الموقف الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الخصوص.



وأشار أردوغان إلى المشاريع العملاقة التي أنجزتها حكومات حزب العدالة والتنمية خلال إدارته للبلاد، من بينها خط مترو أنفاق مرمراي ونفق أوراسيا الذي يربط شطري إسطنبول الأوروبي والأسيوي، تحت قاع مضيق البوسفور، بالإضافة إلى جسر ياووز سلطان سليم الرابط بين شطري إسطنبول.



وأكد أردوغان أن نفق أوراسيا في اسطنبول تم افتتاحه في 20 ديسمبر/ كانون أول 2016، ومرت منه حتى الآن 23 مليون سيارة، وأن الجسر الثالث "جسر ياووز سلمان سليم" افتتح في 26 أغسطس/ آب 2016 ومرت عبره 69 مليون سيارة.للآن من جهة أخرى قال أردوغان إن حكومات العدالة والتنمية هي التي ألغت سياسات الإنكار والإقصاء ورفض الاعتراف بالآخر.



وقال: "نحن من داس على سياسات الإنكار والرفض بقدميه. ونحن من قضى على الاستقطاب (المذهبي أو الديني أو العرقي)".



ولفت في هذا الصدد إلى أن حكومات العدالة والتنمية قامت باستثمارات كبيرة في ولايات جنوب شرقي الأناضول التي يشكل الأكراد نسبة منها، ولا سيما في ولايات ديار بكر وشرناق وهكاري، التي كان الإرهاب قد ألحق بها دمارا كبيرا.



