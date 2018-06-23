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4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:03 - 23 يونيو 2018
معتقل معتقل
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أكدت اذاعة شؤون الاسرى أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 23 من يونيو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسير مهند محمود محمد أبو عيشة (37 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 30 عامًا قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2004.

ومن جنين الأسير رياض عبد الرحيم أحمد أبو علي (35 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير يوسف محمد يوسف عبد العزيز (34 عامًا) المحكوم بالسجن 15 عامًا قضى منه 13 عامًا بعد اعتقاله عام 2005.

والأسير بهاء الدين محمد علي القصاص من مدينة خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

 

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