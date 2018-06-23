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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:03 - 23 يونيو 2018
حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة
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توقعت دائرة طقس فلسطين ان يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

اما يوم غدا الاحد فتوقعت دائرة طقس فلسطين ان لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

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