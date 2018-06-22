الهيئة الوطنية تدعو لاعتبار الجمعة المقبلة "من غزة إلى الضفة وحدة دم ومصير مشترك"

دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، لاعتبار الجمعة القادمة من مسيرة العودة" جمعة من غزة إلى الضفة، وحدة دم ومصير مشترك".

وأكدت الهيئة في مؤتمر صحفي شرق غزة، مساء اليوم الجمعة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأدانت الهيئة كافة التصريحات التطبيعية التي تصدر أو تنسب لبعض المسئولين في الدول العربية، وتعتبر التطبيع مع العدو طعنة للقضية وللشعب الفلسطيني وللمقدسات ولمسرى ومعراج الرسول "ص".

وشدد الهيئة على وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة أهدافه ووحدة مصيره، موجهين التحية لأهلنا في الضفة الغربية و الداخل الصامد بأرضنا المحتلة 48 وشعبنا في مخيمات اللجوء والشتات.