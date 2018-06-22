نصائح لتجنب الانزلاق الغضروفى وحماية ضهرك

إذا كنت مصاب بالانزلاق الغضروفي عليك اتباع هذه الخطوات التي نشرت عبر تقرير طبي من الموقع الطبي "healthline"، للمحافظة على عضلات ظهرك من المضاعفات المترتبة عن هذا المرض ،والحد من فرصة الإصابة به، ومنها:-

- ممارسة رياضة السباحة مهمة جدا للحفاظ علي صحة جيدة للظهر، فهي تجنبك الشعور والإصابة بالانزلاق الغضروفي لأنها تعمل على تقوية عضلات الظهر وتجعله ذا قوة وصلابة.

- المشي 4 مرات في الأسبوع تساهم في الحفاظ على صحة الظهر، ولذا مارس هذه العادة لمدة ساعة.

- في حالة الرغبة بأخذ شيء من الأرض عليك حني ركبتيك وليس ظهرك.

- في حالة حمل الأوزان الثقيلة فيمكنك شراء حقيبة للظهر، وحمل الأشياء بها، وتجنب رفع أوزان ثقيلة بالأيدي؛ لأن ذلك يزيد من نسبة إصابتك ببعض المشاكل في ظهرك.

- عليك تغيير طريقة جلوسك كل 45 دقيقة، فبعد مرور هذا الوقت عليك المشي لمدة 5 دقائق ثم الجلوس مجددا، فهذه الطريقة تحمي ظهرك من المشاكل.

- الإقلاع عن التدخين ؛لأنه يقلل وصول الدم إلى فقرات الظهر.

- المحافظة على الوزن المثالي ، فكل كيلو زيادة يكون بمثابة 10 كيلو علي الظهر.