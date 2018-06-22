المواصلات تنفي ما تناقلته وسائل الاعلام عن تسعيرة جديدة

نفت وزارة النقل والمواصلات ما جاء في بعض وسائل الإعلام حول التسعيرة الرسمية لوسائل النقل العام في الضفة الغربية.

وقال مراقب المرور العام موسى رحال، في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، "إن الوزارة لم تطرح تسعيرة رسمية جديدة لوسائل النقل العام، وأن ما جاء في عدد من وسائل الإعلام هو اجتهاد شخصي من قبل البعض".

وأضاف أنه في حال طرح تسعيرة جديدة من قبل الوزارة "فإن ذلك سيتم بما يتناسب مع أولويات المواطنين، حيث أن أي تسعيرة يتم وضعها يتم فيها مراعاة ظروف المواطنين والوضع العام".

وطالب رحال وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة في تناقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية في نشرها والابتعاد عن الاجتهاد الشخصي، حتى لا تخلق حالة من الإرباك في أوساط المواطنين.