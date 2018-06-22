شهاب: المقاومة حامية لمسيرات العودة والحصار يجب أن ينتهي

شدد مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، على أن مسيرة شعبنا الفلسطيني ستتواصل وأن مسيرات العودة ستستمر ضد سياسات الاحتلال وضد الحصار وضد الاستيطان وضد كل المحاولات التي تحول دون أن يتواصل شعبنا وأهلنا في غزة والضفة وكل مكان.

وقال شهاب خلال مشاركته في جمعة الوفاء للجرحى شرق جباليا شمال قطاع غزة، إن المقاومة الفلسطينية تقف داعمة لهذه المسيرات وتحميها، وأن أي محاولة من الاحتلال بنقل المواجهة إلى مواجهة عسكرية فإن الشعب لن يستسلم أمام هذه السياسات، وأن إرادة شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة وأمتنا أقوى من كل السياسيات الإسرائيلية وعدوانهم، وأن النصر سيكون حليفنا كما كان في المعارك السابقة.

وأضاف، أن الحصار المفروض على قطاع غزة ليس قدراً على الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة إنهائه بشكل كامل.

وأكد على أن الحصار سينتهي بإرادتنا ولا يمكن أن يتحول هذا الحصار إلى حالة مستدامة يتعايش معها أبناء الشعب الفلسطيني تحت وقع الحديث عن مساعدات إنسانية.

وأوضح أن المساعدات الإنسانية لا تعني فك الحصار، لافتاً إلى أن رفع الحصار يعني أن يعيش الشعب حرا فوق هذه الأرض المباركة، وأن يتمكن الفلاح من فلاحة أرضه وأن يتواصل الشعب الفلسطيني بينه وبين كل مكوناته والأمة جمعاء.