بعد أربع ساعات.. انتهاء اجتماع نتنياهو بالوفد الأمريكي بدون تصريحات

انتهى مساء اليوم، لقاء رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بأعضاء الوفد الأمريكي المبعوث جايسون غرينبلاتد والمستشار جارد كوشنير والسفير الامريكي في "إسرائيل" ديفيد فرديمان، حيص استغرق الاجتماع أربع ساعات متواصلة.

ووفقا لمكتب نتنياهو فقد أعرب نتنياهو خلال اللقاء عن تقديره للرئيس الامريكي دونالد ترامب، وقد تركز الاجتماع حول قضايا المنطقة والوضع الأمني والانساني في قطاع غزة.

في ذات السياق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت أن البيت الابيض في حيرة من أمره فيما يتعلق بعرض خطة صفقة القرن التي يخطط لها ترامب.

وتساءلت الصحيفة، هل يصح أن يتم عرضها في حين تقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الامريكية؟ وهناك مسألة أخرى تحير الأمريكيين وهي هل يجب بحث الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني في تلك الفترة في حين أن كل الجهود الامريكية الآن موجهة نحو كوريا الشمالية وإيران.

ورأى محللون أن عرض صفقة القرن ستؤدي إلى زخم يمكن أن يعيد الفلسطينيين لطاولة المفاوضات فلهذا السبب زار الوفد الامريكي عدة دول.

أما وزراء "إسرائيليون" مقربون من نتنياهو قالوا بأن "إسرائيل" ستقبل بصفقة القرن والاعتقاد الآن في "إسرائيل" أن خطة صفقة القرن ستعرض في شهر سبتمبر المقبل.