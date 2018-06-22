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حمدان: ترامب يعمل على تدمير مستقبل الفلسطينيين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:05 - 22 يونيو 2018
اسامة حمدان القيادي في حركة حماس اسامة حمدان القيادي في حركة حماس
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قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعمل على تدمير مستقبل الشعب الفلسطيني من خلال دعمها المطلق لدولة الاحتلال.

ونبه حمدان في تصريحات نقلها موقع قناة DW الألمانية، أن الولايات المتحدة تزود الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح، وهو الذي يحتل أرضنا ويقتل شعبنا.

وأضاف: لا أحد يساعدنا نحن الفلسطينيين، ولذلك واجبنا هو مقاومة الاحتلال.

وشدد على أن مسيرات العودة في قطاع غزة هي "احتجاجات مدنية غير مسلحة"، مشيراً إلى إصرار الحركة على سلمية المسيرات رغم العدد الكبير من الشهداء والإصابات.

وأوضح حمدان أن قول قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار "إن الفلسطينيين سيصلون في القدس" كان رسالة واضحة بإصرار الفلسطينيين على استعادة الحقوق وتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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