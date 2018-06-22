البرازيل تحقق فوزاً قاتلاً على كوستاريكا في الوقت الضائع

حقق المنتخب البرازيلي فوزاً قاتلاً على حساب نظيره الكوستاريكي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ” كريستوفسكي ” بنتيجة 2-0 . في الجولة الثانية من دور الجموعات بكأس العالم , لترفع البرازيل رصيدها الى 4 نقاط في الصدارة مؤقتاً , بينما تجمد رصيد كوستاريكا بدون نقطة في المركز الرابع , بينما تمتلك صربيا 3 نقاط وسويسرا نقطة مؤقتاً .

بداية الشوط الأول كانت هادئة نسبياً بين المنتخبين وسط أفضلية من جانب المنتخب البرازيلي , حيث سدد كوتينهو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ” 3 ” لكنها فوق مرمى الحارس كيلور نافاس , ثم رد المنتخب الكوستاريكي عن طريق كريستيان غامبوا الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها ضلت طريق المرمى في الدقيقة ” 6 ” .

وفي الدقيقة ” 12 ” أهدرت كوستاريكا هدف محقق بعد كرة بعد كرة عرضية من غامبوا من الجانب الأيمن وصلت الى سيلسو بورجيس الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء لكنها بجوار المرمى بقليل , وفي الدقيقة ” 25 ” سجل غابريل جيسوس هدف التقدم بعد تسديدة من مارسيلو استلمها جيسوس وسددها الشباك لكن الحكم الغاه بداعي التسلل .

كاد المنتخب البرازيلي أن يسجل هدف التقدم بعد كرة طولية استلمها مارسيلو داخل منطقة الجزاء ولكن نافاس تدخل في اللحظة الأخيرة في الدقيقة ” 27 ” قبل أن يبعدها المدافع , سدد مارسيلو كرة من خارج منطقة الجزاء بجوار المرمى , ثم سدد مارسيلو كرة أخرى تصدى لها نافاس في الدقيقة ” 40 ” , لينتهي الشوط الأول بعدها بالتعادل بنتيجة 0-0 .

مع إنطلاقة الشوط الثاني , خرج ويليان ودخل بدلاً منه كوستا , ثم كاد المنتخب البرازيلي أن يسجل هدف التقدم لكن نافاس أنقذ مرماه من فرصتين خطيرتين للغاية في الدقيقة ” 48 ” , أهدر المنتخب البرازيلي هدف محقق بعد كرة عرضية ورأسية من جيسوس لكنها ارتطمت في العارضة , وبعدها تسديدة خطيرة من كوتينهو لكن المدافع أبعدها بصعوبة .

وفي الدقيقة ” 55 ” أرسل باولينهو كرة عرضية وصلت الى نيمار الذي سدد كرة رائعة لكن نافاس واصل التألق وأبعد الكرة الى ركنية منقذاً مرماه من هدف محقق , وبعدها أطلق كوتينهو تسديدة رائعة لكن نافاس تصدى للكرة على مرتين , سدد نيمار كرة من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس نافاس تصدى لها على مرتين في الدقيقة ” 63 ” من زمن اللقاء .

كاد المنتخب الكوستاريكي أن يخطف هدف التقدم بعد كرة عرضية ثم رأسية لكن الدفاع أبعدها في الدقيقة ” 67 ” , ثم خرج باولينهو ودخل بدلاً منه فرمينهو , أهدر نيمار فرصة هدف محقق بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة ضلت طريق المرمى في الدقيقة ” 72 ” , ثم أستمرت بعدها محاولات وأفضلية المنتخب البرازيلي على مجريات اللقاء .

أحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نيمار قبل أن يقرر الحكم عدم احتسابها بعد إستعانته بتقنية الفيديو في الدقيقة ” 79 ” , سدد كوتينهو كرة من خارج منطقة الجزاء لكن سهلة عند نافاس , سدد كاسيميرو كرة قوية تصدى لها نافاس , سجلت البرازيل هدف قاتل عن طريق ( فيليب كوتينهو ) في الدقيقة ” 90+1 ” بعد كرة عرضية من مارسيلو ورأسية من فرمينهو وصلت الى جيسوس الذي استلمها لتصل الى كوتينهو الذي حولها الشباك .

وفي الدقيقة ” 90+6 ” سجل المنتخب البرازيلي هدف ثاني عن طريق ( نيمار ) بعد كرة وصلت الى كوستا الذي سدخل منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية حولها نيمار في الشباك بسهولة , لينتهي اللقاء 2-0 لصالح البرازيل .