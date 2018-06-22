الآلاف يشاركون في مسيرة الوفاء للجرحى على حدود غزة

شارك عصر اليوم، الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة في جمعة "الوفاء للجرحى" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في مخيمات العودة الخمسة، وواجهتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي والقنابل الغازية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي وقنابل الغاز.

وأفاد مراسلنا، أن المئات من المتظاهرين استبقوا موعد المسيرة المعلن في مخيمات العودة، وأطلق جيش الاحتلال النار عليهم الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي شرق جباليا، وثلاثة مواطنين بالقنابل الغازية بينهم سيدة في خانيونس وغزة.

وبعد العصر، ارتفع عدد المشاركين في المسيرة مع الموعد المحدد، بمشاركة الفصائل الفلسطينية.

وأوضح مراسلنا، أن متظاهرين أطلقوا الطائرات الورقية والبالونات تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وأشعل آخرون الإطارات المطاطية "الكاوشوك" قرب السياج الحدودي.

تأتي هذه المسيرة السلمية، في إطار الاجماع الفلسطيني على المقاومة السلمية للاحتلال الاسرئيلي الذي ينتهك الحقوق الفلسطينية وفي إطار التصدي للمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية.