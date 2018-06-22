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20 مليون دولار ثمن إقالة سامباولي من تدريب الأرجنتين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:19 - 22 يونيو 2018
مدرب منتخب الارجنتين مدرب منتخب الارجنتين
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كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة، حال إقالة الاتحاد الأرجنتيني، لمدرب المنتخب، خورخي سامباولي، إذا ودع التانجو، بطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في روسيا.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن الاتحاد الأرجنتيني سيدفع تعويضًا يقدر بـ 20 مليون دولار، حال إقالة سامباولي، من تدريب الفريق، لتبقى 5 سنوات في عقده مع المنتخب.

فيما أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن الاتحاد الأرجنتيني، يدرس إقالة سامباولي، قبل مباراة نيجيريا في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين، تعرض لهزيمة ثقيلة، أمس الخميس، من كرواتيا، بثلاثية دون رد، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

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