استيقظوا.. استيقظوا.. وكفى.. علي عقلة عرسان

الولايات المتحدة الأميركية، في عهد ترامب وإدارته العنصرية الصهيونية: تنسحب من اليونيسكو من أجل " إسرائيل"، واحتجاجاً على موقف عادل اتخذته الهيئة العامة لتلك المنظمة، حيال أعدل قضية في العصر الحديث والمعاصر، هي قضية فلسطين.. وقد فعلت ذلك، بعد مناورة انتخابية لإيصال اليهودية أزولاي إلى قيادة اليونيسكو.

وتنسحب من مجلس حقوق الإنسان من أجل " إسرائيل"، مدّعية، على لسان ممثلتها في الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي قالت بعد تسلمها لمنصبها ذاك " إنها ستضرب بكعب حذائها العالي من يهاجم إسرائيل".. قالت: بوجود عداء في المجلس " لإسرائيل"، وجاء بنص كلامها:"هذا التركيز والعداء ضد إسرائيل يظهر أن هناك انحيازاً سياسياً في المجلس بدلاً من التركيز على حماية حقوق الإنسان".. وقد وصَفَت المنظمة الدولية بالنفاق، وهي تعلن انسحاب بلادها منها:"نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل أعضاء في منظمة منافقة، وتخدم مصالحها الخاصة، وتحوّل حقوق الإنسان إلى مادة للسخرية".. ومن المهم، بدرجة قصوى، التوقف عند تركيز هايلي على "حقوق الإنسان" التي لم تتوقف العنصرية الأميركية - الصهيونية عن انتهاكها طوال عقود من الزمن، والتجارة بها في الوقت ذاته.. وعند المصالح الخاصة، والنفاق.. ذينك اللذين لا تمارس تلك الإدارة سواهما في سياستها، وتمارس الابتزاز والتهديد والإفساد لتحقيق ذلك.

وتهدد إدارة ترامب بالانسحاب من منظمة " هيومن رايت ووتش"، لأن تلك المنظمة تفلت أحياناً من قبضتها، ولأنها ليست في القفص تماماً، ولا في قبضة العنصريين الصهاينة بشكل مطلق.. وتدعي تلك الإدارة، وقائدها، أنها تحمي الحرية، وتنشر الديمقراطية، وتدافع عن حقوق الإنسان، بينما تزيف كل ذلك في أحايين كثيرة، وتتاجر به، ويتخذه ذرائع للتدخل في شؤون الآخرين، شعوباً ودولاً.

لقد منع ترامب ويمنع، دخول مسلمين، ومواطنين من دول حددها بقرار منه، ووصفها بالبؤر العفنة، ووصف المهاجرين من تلك الدول بأسوأ الأوصاف، مما يكتنزه في قاموسه.. وهو يقوم بمنع مهاجرين ولاجئين من الدخول أو الهجرة إلى دولة، قامت أساساً على الهجرة، وكان أجداده هو، من الألمان الذين هاجروا إليها..؟!

ولترامب فصول كثيرة، ولطائف من الأفعال والأقوال، لا نتوقف عند الكثير منها، لكن نقارب فقط الأبرز منها، لا سيما آخر ما تفتقت عبقريته عنه: فقد عزل أطفال المهاجرين من بلدان في القارة الأميركية، عن ذويهم، وأمر بوضعهم في أقفاص كالحيوانات، فـ ".. خلال الأسابيع الخمسة المَاضية تم فصل أكثر من 2300 قاصر عن أسرهم، تطبيقاً لسياسة جديدة صارمة لوكالات إنفاذ القانون الأميركية، في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية.".. وهي أفعال تذكرنا بتاريخ العنصرية البغيض في ذلك البلد الذي قام بنقل بشر من إفريقيا إلى أميركا،" سَمَّاهم عبيداً، واستخدمهم عبيداً"، نقلهم مقيدين مصفدين، ووضعهم في أقفاص كالحيوانات، وحملهم المراكب إلى العالم الجديد، إلى بلاد العم سام، حيث عانوا ما هو معروف وموصوف طوال عقود طويلة من الزمن.. يرسفون في قيود العبودية، ويعاملون بتمييز عنصري، ويعانون من الآلام والمذابح التي لاقوها، جراء ممارسات البِيض ضدهم، في الولايات المتحدة الأميركية. صحيح أن ترامب تراجع عن قراره الغبي هذا، ولكن تطبيقه في الأصل يدل على تلك العنصرية البغيضة المتغلغلة في رأس ذاك الرئيس.

إن إدارة ترامب، تخرج بالولايات المتحدة الأميركية، عن التزاماتها الدولية والقانونية، وتنقض اتفاقيات دولية وقعتها.. وفي معظم الحالت تفعل ذلك من أجل "إسرائيل" وبتأثير منها. فقد خرجت على القرارات الدولية العديدة، الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة، المتصلة بالقدس، ومنها قرارات وافقت هي عليها.. فتعلن، بمشيئة ترامب، أن القدس" عاصمة لإسرائيل؟!"، في خطوة مضادة للشرعية الدولية وكل قراراتها بهذا الشأن، وهي خطوة فاسدة مفسِدة، أدانتها كل دول العالم، وتشكل استهانة بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة في وطنه فلسطين، وعاصمته القدس.. تفعل إدارة ترامب ذلك، على الرغم مما سببه ويسببه هذا القرار الأحمق، والتعسفي في مصدره ونتائجه ومآله، من توتر في المنطقة، وما أثاره ويثيره من غضب في العالم الإسلامي.. وهو قرار في أبسط الأحكام عليه، مرفوض دولياً ومدان، ومجافٍ للعدالة، والإنسانية، والأخلاق.. ويعبر عن انعدام المسؤولية السياسية والأخلاقية، ويدل على انعدام النضج السياسي، وعلى الانحياز الأعمى للعدوان والعنصرية والإرهاب وجرائم الحرب.. وكل ما تمثله " إسرائيل" في هذا المجال، وما يعبر على خروج على القانون الدولي، والقرارات الدولية، وعلى القيم الإنسانية والأخلاقية. وإدارة ترامب فعلت ذلك من أجل " إسرائيل"، وبتعصب وانحياز أعمى.

وإدارة ترامب تعزل نفسها وتعزل أكبر دولة في العالم، عن العالم.. من أجل " إسرائيل، فقد صوتت لنفسها فقط في مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار قدَّمته هي، " هو فضيحة أخلاقية وسياسية"، يطلب إدانة حَماس المقاوَمة المُفترى عليها، وغزّة المُعتدى عليها بوحشية، وهي تتظاهر سلمياً، وتدافع عن نفسها وهي تُخنَق من " إسرائيل التي تحاصرها " منذ أحد عشر عاما، وتخنق فيها أكثر من مليوني إنسان، لتبيدهم إبادة تامة " جينوسايد من نوع صهيوني مبتَكَر"، كجزء من برنامج الإبادة " المادي والمعنوي، الجسدي والنفسي والروحي"، الذي تتابع " إسرائيل" تنفيذه منذ سبعين عاماً، ضد الشعب الفلسطيني في وطنه المُحتَل " فلسطين".. تفعل إدارة ترامب ذلك، رداً منها على إطلاق الغزاويين الذين ذبحت منهم مئة وعشرين ضحية مؤخراً، وجرحت ما يزيد على عشرة آلاف.. إطاقهم لطائرات ورقية باتجاه الاحتلال، وبوجه طائرات F 35، الأميركية الصنع التي تهاجم " إسرائيل" بها، وبالصواريخ الغزيين، وتطلق عليهم " الكلاب القناصة" الذين يقتلون المَدنيين السلميّين.. معيدين للذاكرة، اصطياد الأميركيين المؤسسين لبقايا الهنود الحمر، بعد أن أبادوا عشرات الملايين منهم، ليقيموا دولة ما زالت تحمل ذلك الإرث البغي