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بعد لقائه بالملك الأردني والرئي المصري

كوشنير يلتقي نتنياهو ويبحثا "صفقة القرن" وتحسين أوضاع غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 13:33 - 22 يونيو 2018
بنيامين نتنياهو يلتقي جاريد كوشنير بنيامين نتنياهو يلتقي جاريد كوشنير
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استقبل رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير وموفده إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات لبحث عملية "السلام" بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".

ويأتي هذا اللقاء بعد جولة للمسؤولين الأمريكيين في عواصم العربية منها القاهرة وعمان والرياض حيث تناولت اللقاءات خطة ما تسمى بـ"صفقة القرن" والسبل الكفيلة بتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

هذا ومن المقرر ان يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين القادم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقد اجتمع مستشار ترامب جاريد كوشنير وموفده الى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات مع العاهل الأردني في عمان يوم الثلاثاء الماضي وبحثا معه خطة السلام الامريكية.

كما بحث كوشنر وغرينبلات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم الخميس هذا الملف.

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