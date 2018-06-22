اندلاع حريق شرق ناحل عوز بسبب بالونات حارقة

اندلع حريق صباح اليوم الجمعة، في أحراش المستوطنين بمستوطنة "موشاف شوبا" شرق موقع "ناحل عوز" العسكري بسبب بالون حارق أطلق من غزة.

وأكد موقع حدشوت 24 العبري، أن حريقاً اندلع صباح اليوم في "موشاف شوبا" بفعل بالون حارق قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من اخماد الحريق الذي التهم الأحراش الزراعية.

وشهدت الأيام الماضية اندلاع عشرات الحرائق في الأراضي المحتلة شرقي القطاع بفعل طائرات أو بالونات حارقة أطلقت من القطاع، ما تسبب باحتراق مساحات واسعة من الأحراش الزراعية "الإسرائيلية".

يُشار إلى أن أمس الخميس شهد اندلاع 15 حريقاً في المستوطنات "الإسرائيلية" المحاذية لقطاع غزة.