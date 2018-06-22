إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال أخر في بيت لحم

أصيب فجر اليوم الجمعة، شاب برصاص الاحتلال، واعتقل آخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والشبان في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

واندلعت المواجهات على المدخل الرئيس لمخيم الدهيشة، تحديدا في الشارع الرئيس، بين الشبان وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة شاب بثلاثة أعيرة معدنية مغلفة بالمطاط في منطقة الصدر، نقل على إثرها إلى أحد مشافي بيت لحم، لتلقي العلاج، وصفت حالته بالمستقرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدي عدنان محمد شحادة (21 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وتفتيشه.