تراشق حاد بين آل الشيخ والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لهذا السبب

تراشق حاد حدث بين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان آل الشيخ كتب عبر حسابه على "تويتر" تغريدة بشأن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين هاجمه فيها بشدة.

وجاءت رسالة تركي على تويتر ضد رئيس الويفا:"يحاول رئيس الاتحاد الأوروبي لقائي وأقول له بوضوح أنني لا أحب الرجال المتلونين، إذا أردت اللقاء يجب أن يكون موقفك واضحاً من الاحتكار وتسييس الرياضة الذي تقوم به شركة بي إن التي تجبرونا على مشاهدتها دون مراعاة لشعور 30 مليون سعودي والدول العربية ضاربين برأيهم عرض الحائط".

الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي على تويتر رد بلهجة حادة للغاية على تركي وأكد أن رئيس "ويفا" لا يعرف المسئول السعودي.

وجاء نص تغريدة ويفا: "فوجئ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتغريدة تركي آل الشيخ، رئيس الويفا لم يسمع من قبل عن هذا الشخص مطلقاً، ولذلك لن تكون هناك أي أسباب لمقابلته".

ويحاول تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية الحصول على حقوق البث التي حصلت عليها مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وهو سبب هجومه على رئيس الاتحاد الأوروبي وتوجيه رسائل أخرى أقل حدة لرئيس الاتحاد الدولي.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أصدر بيانا حول ما سمّاها قناة القرصنة السعودية "بي أوت كيو" beoutQ.

وكانت قناة "بي أوت كيو" السعودية قامت بسرقة جميع مباريات مونديال روسيا الحية من القنوات المخول لها حق بثها، بما فيها "بي إن سبورتس"، ومن ثم قام بتوزيعها عبر القمر الصناعي عربسات.

وقال الاتحاد، بحسب ما نقلت "بي بي سي"، إنه وخلافا للقانون، تم عبر الإنترنت بث مباريات "يويفا" في دوري الأبطال ودوري أوروبا طيلة موسم عام 2017-2018 ، بما فيها المباراة النهائية لكأس أبطال أوروبا التي أُجريت في كييف في السادس والعشرين أيار/ مايو الماضي عبر القناة الرياضية السعودية "[ي أوت كيو".

وأكد "يويفا" عزمه اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الحقوق الحصرية التي منحها لقناة "بي إن سبورتس" القطرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.