الغزيون يستعدون لـ"جمعة الوفاء للجرحى"

يستعد الغزيون، اليوم الجمعة لـ"جمعة الوفاء للجرحى"، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة والتي انطلقت منذ الثلاثين من آذار الماضي على طول السياج الزائل بين غزة والأراضي المحتلة.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار، سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "الوفاء للجرحى".

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه الى مخيمات العودة شرق غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق اهدافها التي انطلقت من اجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

وقالت: "إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء.

وطالبت برفع صور الشهداء خلال المسيرات تخليدا لذكراهم.

ومنذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار استشهد أكثر من 120 مواطناً وأصيب ما يزيد عن 15 ألف بجراح مختلفة دون أن يشكلوا أي خطراً على جنود الاحتلال "الإسرائيلي" التي واجهات انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة لاستخدام جنودها القوة المفرطة في فض المظاهرات السلمية على حدود القطاع.