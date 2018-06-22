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الأرصاد: الحرارة فوق معدلها العام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:11 - 22 يونيو 2018
حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة
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توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الجمعة صافياً وحاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما غداً السبت فتوقعت أن يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاحد القادم من المتوقع أن يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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