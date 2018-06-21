رضوان: المقاومة في قطاع غزة قادرة على فرض معادلاتها

قال القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان إن المقاومة في قطاع غزة قادرة على فرض معادلاتها، مضيفاً أن زمن الاغتيالات والقصف من دون رد انتهى.

وفي مقابلة على قناة الميادين، أضاف إسماعيل رضوان أن "العدو الإسرائيل يحاول حرف الأنظار عن إرباكه من مسيرات العودة السلمية لتغيير قواعد الاشتباك"، مؤكداً أن "المقاومة تبدع في ميادينها كالمسيرات السلمية وحتى الألعاب النارية في الضفة تربك إسرائيل".

وتابع رضوان "نقول للذين يراهنون على التطبيع مع إسرائيل إنهم واهمون ومسيرات العودة أربكت هؤلاء".

القيادي في حركة "حماس" حذّر إسرائيل من ارتكاب أية حماقة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشدّداً على أن المقاومة جاهزة للرد بقوة.

وأشار رضوان إلى أن المقاومة الفلسطينية ليست وحدها في غزة، لافتاً إلى أن هناك تناغماً بين قوى المقاومة.

وأعرب رضوان عن شكرها لمصر على فتح معبر رفح، آملاً حصول المزيد لا سيّما على صعيد إنجاز المصالحة.