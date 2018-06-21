فنان إيطالي يصمم صورة لمحمد صلاح بالزي العسكري

صمم الفنان الإيطالي فابريزيو بيريمبيلي، صورة للنجم المصري محمد صلاح يظهر فيها بالزي العسكري، حيث عرض 40 بورتريه لنجوم كرة القدم العالميين، تحت مسمى "مثل الآلهة".

وافتتح المعرض في متحف الأكاديمية الفنية للرسوم في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، ومنهم نجوم يشاركون في بطولة كأس العالم الحالية بروسيا.

وجاء النجم المصري محمد صلاح، والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن هؤلاء الأساطير، فقد صمم الفنان صورة له، بالزي العسكري، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسيين غريزمان، وبول بوغبا، والأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، والأسطورة الإيطالي فرانشيسكو توتي، والألماني يورغن كلوب، المدير الفنى لليفربول الإنجليزى.