هدف مبابي يؤهل فرنسا لثمن النهائي

حقق المنتخب الفرنسي فوزه الثاني في كأس في كأس العالم روسيا FIFA 2018 اليوم الخميس على حساب بيرو 1-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.
ويدين فرنسا بفوزه إلى اليافع كيليان مبابي الذي دوّن الهدف الوحيد في الدقيقة 34 وبات أصغر لاعب يسجل هدفاً لفرنسا في بطولة كبرى (كأس العالم، كأس أمم أوروبا) في سن 19 عاماً و183 يوماً.
وغادر منتخب بيرو المنافسات رغم تقديمه لأداء مميز في هذا المونديال.
ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الأول برصيد 6 نقاط فيما يأتي منتخب الدنمارك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وأستراليا ثالثة بنقطة واحدة فيما تتذيل بيرو المجموعة بصفر من النقاط.