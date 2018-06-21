الحمد الله: حقوق الموظفين في قطاع غزة محفوظة ومكفولة

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن حقوق الموظفين في قطاع غزة محفوظة ومكفولة، داعيًا إلى تمكين الحكومة لمواصلة الجهود والمساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأكد الحمد الله، على ضرورة التكاتف والعمل الوحدوي من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني من كافة التحديات، مشددًا على ضرورة بلورة رؤية وطنية تجمع الكل الفلسطيني وتصون التعدد والاختلاف، لخلق حالة صحية بعيدًا عن التجاذبات والمناكفات التي من شأنها خلق المزيد من الاحتقان.

جاء ذلك خلال لقائه وفدًا من ممثلي المؤسسات والفعاليات الأهلية والمجتمع المدني، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام في مكتبه برام الله.

وأطلع الحمد الله الوفد على آخر الأوضاع والمستجدات السياسية، والتحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى جهود القيادة والحكومة الساعية إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وجدد تأكيده على التزام الحكومة بحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، ورفضها المطلق لأي مساس بهذه الحريات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، قائلًا "لا أحد فوق القانون".