انخفاض مؤشر القدس بنسبة 0.15%

أغلق مؤشر القدس تداولات الأسبوع منخفضا بنسبة 0.15%، على خلفية انخفاض مؤشرات كافة القطاعات باستثناء مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية.
وانخفضت مؤشرات الصناعة بنسبة 0.25%، ومؤشر التأمين بنسبة 0.19% وقطاع الاستثمار بنسبة 1.09% وقطاع الخدمات بنسبة 0.58%، فيما ارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.51%.
وعقدت 3 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع، تم خلالها تداول 1,025,561 سهما بقيمة إجمالية بلغت 1,783,669 دولارا نفذت من خـلال 475 عقد.
وتم تداول 27 شركة من أصل 48 شركة مدرجة، حيث شهدت 9 شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 9 شركات، واستقرت أسعار أسهم 9 شركات أخرى.
وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع حوالي 0.594 مليون دولار مقارنة مع ما يقارب 0.638 مليون دولار للأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض بلغت 6.90%، بينما انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.29% حيث بلغت حوالي 3.82 مليار دولار.