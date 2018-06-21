"الداخلية" ترفع مستوى جاهزيتها وتعزز انتشارها بغزة

شرعت وزارة الداخلية والأمن الوطني بتنفيذ الخطة السنوية لفصل الصيف لعام 2018، والتي تبدأ من منتصف شهر إبريل وحتى بداية شهر أكتوبر من كل عام؛ بهدف ضبط الحالة الأمنية وتوفير الأجواء الإيجابية للمواطنين، وذلك بمشاركة جميع الأجهزة والإدارات المختصة.

العميد عبد الباسط المصري مدير عام العمليات المركزية، قال: "إن الوزارة تهدف من خلال هذه الخطة إلى حفظ الأمن وتسهيل تحركات المواطنين، والحد من الحوادث وأية معيقات تؤثر على راحة المواطنين وحريتهم.

وأضاف المصري أنه تم رفع مستوى الجاهزية للأجهزة الأمنية المختصة، وتعزيز انتشار الضباط والأفراد في أماكن الاختصاص ولاسيما المناطق الحيوية على شاطئ البحر والأماكن التي تشهد حركة مكثفة للمواطنين والمركبات.

وأوضح العميد المصري، أن مناطق عمل الخطة تشمل الخط الساحلي وشاطئ البحر، وميناء غزة، إلى جانب المنتجعات السياحية، والمسابح والشاليهات، والفنادق والأماكن الترفيهية المختلفة، والمتنزهات العامة، وصالات الأفراح، وغيرها من الأماكن الحيوية.

ويشارك في تنفيذ خطة الصيف كلٌ من "العمليات المركزية، وجهاز الشرطة بإداراته المختصة، والشرطة البحرية، والدفاع المدني، والخدمات الطبية، إلى جانب الإدارات المركزية المساندة في الوزارة.

ودعت وزارة الداخلية والأمن الوطني المواطنين الكرام إلى تفهم إجراءات الأجهزة الأمنية والتعاون معها، وكذلك التعامل بمسؤولية من أجل بسط الأمن والنظام العام، حيث أن الأماكن الترفيهية هي لترويح عن النفس وليس لافتعال المشاكل، وإن كل تلك الإجراءات هي لمصلحة المواطنين وحفظ أمنهم وتسهيل تحركاتهم.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية والأمن الوطني تُصدر في كل عام، وتزامناً مع فصل الصيف، خطة متكاملة لتأمين المصطافين وضبط الحالة الأمنية، يتم من خلالها توزيع المهام على الأجهزة الأمنية والإدارات المختلفة وفقاً لاختصاصها، وبمتابعة مباشرة من العمليات المركزية بالوزارة.