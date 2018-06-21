بعثة شباب خان يونس تغادر إلى رام الله لخوض إياب كأس فلسطين

غادرت بعثة فريق شباب خان يوس، اليوم الخميس، المحافظات الجنوبية متوجهة إلى المحافظات الشمالية، حيث من المقرر أن تصل إلى مقر إقامتها في رام الله، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، قبيل خوضه إياب نهائي كأس فلسطين أمام مُضيفه هلال القدس.

وأوضح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان له، أن مباراة الإياب ستقام على استاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 23 حزيران الجاري.

وسيكون في استقبال بعثة فريق شباب خان يونس فور وصولها رام الله، ممثلين رسميين عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إضافة إلى مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد الاتحاد أنه سيتم عقد الاجتماع الفني الخاص باللقاء، إضافة إلى المؤتمر الصحفي لمدربي الفريقين، وذلك بداية من الساعة الرابعة من عصر يوم غدٍ الجمعة في مقر اتحاد كرة القدم بالرام.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت أمس الأربعاء، على استاد فلسطين في قطاع غزة، انتهت بفوز شباب خان يونس بنتيجة (3-2) على نظيره الهلال.