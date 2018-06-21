تراجع عقود الذهب لأدنى مستوى في 6 أشهر

تراجعت أسعار عقود الذهب في تعاملات الخميس، عند أدنى مستوى في 6 أشهر، نظرا لارتفاع الفائدة الأمريكية، وصعود الدولار لأعلى مستوى في 11 شهرا.

كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، قد رفع، الأربعاء من الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بنسبة 0.25 بالمائة (25 نقطة أساس)، إلى 2 بالمائة للمرة الثانية خلال 2018.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.24 بالمائة إلى مستوى 95.01، في أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2017.

وبحلول الساعة (07:49 تغ)، هبطت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.78 بالمائة (9.9 دولارات) إلى 1264.6 دولارا للأوقية (الأونصة)، بأدنى مستوى منذ 21 ديسمبر/كانون الأول 2017 (6 أشهر).

فيما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.33 بالمائة إلى 1263.72 دولارا للأوقية.

ويلجأ المستثمرون إلى الذهب، للتحوط من التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية العالمية، إلا أن ارتفاع الفائدة الأمريكية، قلص استفادة الذهب من التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين في مقدمتهم الصين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت أسعار الفضة بنسبة 0.55 بالمائة إلى 16.22 دولارا للأوقية، فيما تراجع سعر البلاتين 0.82 بالمائة إلى 863.2 دولارا للأوقية.