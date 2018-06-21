هذا ما قاله الفيفا رداً على تصريحات لاعب المغرب

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بيانا اليوم الخميس، للرد تصريحات نور الدين أمرابطـ لاعب المغرب، بشأن طلب الأمريكي مارك جيجر، حكم مباراة البرتغال وأسود الأطلس، الحصول على قميص كريستيانو رونالدو.

وذكر الفيفا في بيانه أنه بمجرد خروج تلك التصريحات، أجرى تحرياته حول صحة تلك المعلومات، مؤكدا أن تلك الرواية لم تحدث.

وأدان الاتحاد الدولي التصريحات التي خرجت الجانب المغربي وقال في بيانه: "نرفض بشدة تلك الادعاءات وأن مثل هذا الطلب لم يتم من قبل الحكم".

وتابع: "الحكام لديهم تعليمات واضحة بشأن سلوكهم وطريقة تعاملهم مع جميع منتخبات كأس العالم 2018، ويمكن التأكيد على أن جيجر تصرف بطريقة مهنية ومثالية في إدارة المباراة".

واختتم الفيفا بيانه بتذكير جميع المنتخبات المشاركة في البطولة بضرورة احترام مبادئ اللعب النظيف.