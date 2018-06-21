التعادل يحكم موقعة الدنمارك وأستراليا

فرض التعادل كلمته على مواجهة منتخبي الدنمارك وأستراليا بهدف لكل منهما ، اليوم الخميس ، على ملعب "كوزموس أرينا" في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

سجل منتخب الدنمارك هدفاً عن طريق كريستيان إريكسين في الدقيقة 6 وتعادل منتخب أستراليا بهدف ميلي جيدناك في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

ورفع منتخب الدنمارك مع مديره الفني أوجي هاريدي رصيده إلى 4 نقاط معتلياً صدارة ترتيب المجموعة قبل مواجهة فرنسا وبيرو بينما حصد منتخب أستراليا نقطة واحدة بقيادة مديره الفني الهولندي بيرت فان مارفيك.

التعادل فرض كلمته على المباراة في ظل أداء قتالي وروح عالية ومردود بدني عالٍ بين اللاعبين وتفوق التنظيم والتكتيك الذي لعب به الدنمارك أمام سيطرة أستراليا في أغلب الفترات.

نجح المنتخب الدنماركي في مواجهة أستراليا في الخروج بنقطة في ظل تماسك دفاعي وتألق واضح من الحارس كاسبر شمايكل كما أن كتيبة المدرب فان مارفيك افتقدت صناعة الفرص بشكل أسرع إلا أنها صمدت أمام خطورة الكرات المعاكسة للدنمارك.