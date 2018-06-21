البحرين تنفي نيتها إعلان علاقات رسمية مع دولة الاحتلال

قال موقع "آي 24 نيوز" العبري، إن مملكة البحرين ستكون أول دولة خليجية تعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، في حين نفى بيان لوزارة الخارجية البحرينية صحة هذه الأنباء.

ونقل الموقع عن مسؤول بحريني -لم يسمه- قوله إن البحرين لا تعتبر "إسرائيل" عدوا، وإن التقارب بين الجانبين لن يتعارض مع المبادئ الأساسية لدولة البحرين.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" أنه من المقرر أن يسافر وفد "إسرائيلي" رسمي يضم مسؤولين رفيعي المستوى إلى البحرين لحضور اجتماع لجنة التراث العالمي الذي تنظمه اليونسكو الأحد المقبل.

وأضاف الموقع أنه من الواضح أن هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وفد "إسرائيلي" رسمي إلى دولة خليجية ليست لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وفي وقت لاحق أصدرت وزارة خارجية البحرين بيانا نفت فيه ما ذكره الموقع العبري بشأن العلاقات، وقالت إنه لم يصدر تصريح من أي مسؤول بهذا الشأن، وهذه الأنباء مجرد مزاعم وادعاءات غير صحيحة.

كما شددت على التزام البلاد بالموقف العربي الموحد ومبادرة السلام العربية التي تحدد مرتكزات السلام الشامل والعادل في المنطقة.

يذكر أن مملكة البحرين أعلنت مؤخرا دعمها الصريح لما سمته حق "إسرائيل" في الدفاع عن النفس، عقب استهدافها ما قالت إنها عشرات المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا، وأشادت "إسرائيل" بدعم المنامة لها، ووصفته بالتاريخي.