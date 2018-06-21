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الاحتلال يشكر البحرين بعد إزالة القدس عن جدول أعمال مؤتمر اليونيسكو

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:24 - 21 يونيو 2018
اسرائيل البحرين اسرائيل البحرين
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قالت القناة العبرية السايعة، اليوم الخميس، إن "إسرائيل" نجحت في منع مناقشة اقتراح قدم لليونيسكو  يتضمن اعترافاً بعدم وجود صلة بين اليهود من جهة ومدينتي القدس والخليل من جهة أخرى.

ووفق القناة السابعة، فإن ذلك يٌعد إنجازاً كبيراً، خاصة وأن المناقشات تجري في بلد عربي هو البحرين.

وفي السياق، أوضح سفير دولة الاحتلال لدى اليونسكو  كرمل كوهين، أن "إسرائيل" فضلت إيجاد الطريقة الصحيحة لإزالة الاقتراح من جدول الأعمال، دون أي ضجيج في وسائل الإعلام، على حد وصفه.

وشكر كوهين، دولة البحرين على مساهمتها في إزالة المقترح، مشددا على أن الأمر يصب في صالحها أيضا.

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