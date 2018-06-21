صور | رياضية خانيونس تختتم بطولتها الرمضانية لكرة القدم

اختتمت اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة خانيونس بطولة كرة القدم الرمضانية، وذلك أمس الأربعاء على ملعب الهلال سبورت في خانيونس.
وشارك في البطولة 24 فريق من الساحات الشعبية ، حيث انطلقت البطولة مطلع شهر مضان يوم الجمعة 18/5.
وأسفرت منافسات البطولة إلى وصول الفرق التالية إلى دور الأربعة، وهي:
- فريق الشهيد ابو معاذ السميري
- فريق الشهيد خالد السميري "الهلال"
- فريق الشهيد حمدان صافي
- فريق الشهيد حسام السميري
وشهد الدور نصف النهائي للبطولة منافسة قوية بين الفرق الأربعة، حيث أسفرت عن تأهل فريقي الشهيد أبو معاذ السميري والشهيد حمدان صافي.
وفي لقاء مثير تمكن فريق السميري من حصد لقب البطولة بعد الفوز على صافي بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين بنتيجة (3-3).
وبحضور مسئول اللجنة الرياضية تيسير أبو سليسل ومسئول ملف المسابقات معتز أبو غطوسة تكريم الفريقين أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى تكريم أفضل لاعب في البطولة قاسم صافي.