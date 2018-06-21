اندلاع حريقاً كبيراً في أحراش المستوطنين بـ"غلاف غزة"

اندلع اليوم الخميس، حريقاً كبيراً في أحراش الاحتلال "الإسرائيلي" بالمستوطنات المحاذية لقطاع غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.
وأفادت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، أن حريقًا اندلع بين مستوطنة "سديروت ونيرعام" بفعل بالون حارق أطلق من قطاع غزة.
يُشار إلى أن أمس الأربعاء اندلع نحو 12 حريقًا في أحراش الاحتلال "الإسرائيلي" بمنطقة مختلفة بمستوطنات "غلاف غزة".
وشهدت الأيام الماضية عشرات الحرائق في الأراضي المحتلة شرقي القطاع بفعل طائرات أو بالونات حارقة أطلقت من القطاع.
وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" استهدف مواقع عدة في قطاع غزة قبل أيام بحجة إطلاق طائرات ورقية من القطاع تجاه المستوطنات المحاذية لغزة.