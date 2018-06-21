غزّية تفوز بجائزة "أفضل مهاجرة في كندا" لعام 2018

نجحت الفلسطينية سارة أبو الخير من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في تحقيق لقب أفضل مهاجرة كندية لعام 2018.

وقالت أبو الخير في منشور لها عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك، إنها حققت هذا الانجاز بعد انتخابها بأغلبية وإجماع من اللجنة المختصة لذلك.

وأهدت أبو الخير الفوز إلى وطنها فلسطين وللشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وخاصةً قطاع غزة وبلدتها جباليا التي وصفتها بأنها "أم الشهداء وبنت الطيبين الكرماء". مقدمةً الإهداء أيضا لزوجها الذي قالت إنه صاحب الفضل الأول في تحقيق اللقب.

وتم ترشيح سارة المقيمة في مدينة "تورنتو" لجائزة أفضل مهاجرة كندية لهذا العام، لكونها رائدة في العمل الإنساني لخدمة حقوق اللاجئين والمهاجرين في كندا، وعملت مع القيادات التعليمية واتحادات الطلبة، كما استطاعت أن تقود الجهود من أجل تحسين ظروف اللاجئين والمهاجرين في مؤسسات التعليم العالي الكندية.

ولمساندة هذه الشريحة وتقديم الخدمات، أنشأت أبو الخير أول مؤسسة من نوعها في جامعة "رايرسون" في تورنتو، كما ترأست اتحاد طلبة التعليم المستمر فيها.