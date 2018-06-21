نافاس يتمنى الحصول على ثقة لوبيتيجي

أشاد الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس، بالمدرب الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني، جولين لوبيتيجي، معربا عن أمله في أن يدخل في حسابات وخطط المدير الفني للملكي، عقب انتهاء مشاركته مع كوستاريكا في بطولة كأس العالم.

وقال نافاس، في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا "أعتقد أنه مدرب جيد للغاية، وجاء لريال مدريد لسبب ما، حظيت بفرصة التحدث معه وأتمنى أن أدخل في حساباته، عندما أصل إلى هناك".

وتولى لوبيتيجي، تدريب ريال مدريد الأسبوع الماضي، بعد أن رحل في مفاجأة كبيرة عن المنتخب الإسباني قبل يومين فقط من انطلاق المونديال.

وطبقا لإذاعة أوندا سيرو، قام فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد مؤخرا، بإجراء اتصالات بخورخي مينديز، وكيل أعمال دي خيا.

ويستعد نافاس مع المنتخب الكوستاريكي، لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام البرازيل، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للمونديال.