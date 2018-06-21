الصحة تناشد بتوفير علاج المناعة لمرضى السرطان

ناشد مدير مستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال د. محمد أبو سلمية بتوفير عقار( Filgrastim) والذي يساعد في رفع المناعة عند مرضى السرطان، مبينا أن هذا العقار هو دواء أساسي لتنفيذ جرعات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان.

وأوضح أبو سلمية أن أدوية العلاج الكيماوي من أعراضها الجانبية الهبوط الحاد في المناعة، بحيث يصبح المريض معرضا لأي عدوى بكتيرية قد تهدد حياته، ومعظم البروتوكولات العلاجية تحتاج هذا العقار، وبدونه لا يعطى العلاج الكيماوي.

وحذر من توقف أكثر من 70%من البروتوكولات العلاجية في أقسام الأورام بما فيها مرضى أورام القولون، وأورام الغدد اللمفاوية، وأورام الثدي في قطاع غزة مما يزيد حالة مرضى السرطان سوءا وينذر بتدهور حالتهم الصحية.