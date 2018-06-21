تشكيلة منتخب الأرجنتين أمام كرواتيا اليوم

كشفت وسائل الإعلام الأرجنتينية صباح اليوم الخميس، عن تشكيلة منتخب الأرجنتين التي تستعد لخوض المباراة الحاسمة ضد منتخب كرواتيا مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في كأس العالم روسيا 2018.

وسربت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية الموثوقة، تشكيلة منتخب الأرجنتين بقيادة مدربها الوطني خورخي سامباولي، والتي شهدت العديد من التغيرات في أسماء اللاعبين والشكل الخططي لمنتخب راقصي التانجو.

الأرجنتين ضد كرواتيا في كأس العالم 2018، هى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، خصوصاً بالنسبة لمنتخب التانجو الذي تعثر في أولى مبارياته عندما تعادل أمام منتخب آيسلندا بنتيجة 1-1.

وبدا من خلال تدريبات راقصي التانجو، مساء أمس الإثنين، أن مدرب إشبيلية السابق ينوي إجراء بعض التعديلات على الخطة والتشكيلة الأساسية، ومن المحتمل أن تعلن عنها في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.

وقد يخوض سامباولي هذه المباراة بثلاثة مدافعين هم نيكولاس تاليافيكو، نيكولاس أوتاميندي وجابرييل ميركادو، الذي سيشارك مكان ماركوس روخو، وفي خط الوسط سيشارك ماركوس أكونا مكان لوكاس بيليا، وذلك حسب آخر التسريبات التي كشفت عنها وسائل الإعلام المحلية.