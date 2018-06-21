الواقع الحالي في القدس الأكثر خطورة منذ احتلالها عام 1967

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن الواقع الحالي، الذي تشهده مدينة القدس، هو الأكثر خطورة منذ احتلالها عام 1967.

وشدد ادعيس في بيان صحفي اليوم الخميس، على ان هذا الواقع يحتم ضرورة العمل بكامل الجهد والطاقة للوقوف بحزم وقوة أمام المؤامرات التي تستهدف القدس عاصمة دولتنا الأبدية، داعياً إلى العمل بمنهجية واضحة ومتفق عليها فلسطينياً، وعربياً، وإسلامياً، ودولياً.

وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى، تزايدت بعد إعلان ترمب المشؤوم، وتنوعت بأساليبها بين اقتحامات يومية، ومنع للترميم وأعمال الصيانة داخل المسجد الأقصى، ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد، وغيرها من انتهاكات.

وفي السياق ذاته، استنكر ادعيس، مناقشة لجنة في الكنيست الإسرائيلية "قانون المؤذن"، الذي يعنى بترتيب الحالات التي يجوز فيها استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان .واعتبر ذلك انتهاكا واضحاً وصريحاً للمقدسات الإسلامية واستهانة بمشاعر المسلمين في كافة ارجاء العالم.