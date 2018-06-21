برعاية الوطنية موبايل.. نادي خانيونس يفوز على هلال القدس

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فوز نادي شباب خانيونس بمباراة الذهاب لبطولة كأس فلسطين للموسم الكروي 2017\ 2018 برعاية شركة الوطنية موبايل، بعد تمكنه من تجاوز نادي هلال القدس بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرض ملعب فلسطين في قطاع غزة.

وأشاد كل من نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم السيد مراد أبو سليم، والرئيس التجاري التنفيذي لشركة الوطنية موبايل، السيد هيثم أبو شعبان، بالأداء المتميز والمباراة الممتعة والحماسية التي قدمها الفريقان لجمهوريهما، مهنئين نادي شباب خانيونس لفوزه بهذه المباراة.

وكانت المباراة قد شهدت تنافسًا قويًا بين الفريقين، أحرز خلالها الهدف الأول لاعب نادي هلال القدس محمد عبيد، وبقي هلال القدس مسيطرًا على المباراة طيلة الشوط الأول، وفي الشوط الثاني انقلبت النتيجة لصالح شباب خانيونس الذي بقي مسيطرًا على اللعب، وأنهى المباراة لصالح بثلاثية مقابل هدفين لهلال القدس.

وبعد هذا اللقاء حامي الوطيس الذي شهده ملعب فلسطين ينتظر الفريقان المباراة النهائية والتي تحدد بطل كأس فلسطين للموسم الكروي 2017 - 2018، والتي ستقام يوم السبت القادم 23-6-2018، على أرض ملعب فيصل الحسيني ببلدة الرام في القدس.

وفي هذا السياق، هنأ أبو شعبان نادي شباب خانيونس بهيئتيه الإدارية والفنية واللاعبين على هذا الفوز، متمنيًا حظًا طيبًا لكلا الفريقين خلال المباراة النهائية التي ستجمع بينهما السبت المقبل.

وقال أبو شعبان "إن الوطنية موبايل برعايتها لكأس فلسطين للعام الثاني على التوالي تؤكد وقوف الشركة بشكل جدي بجانب الرياضي الفلسطيني، واهتمامها الكبير بكرة القدم والذي ينبع من اهتمام مجموعة Ooredoo العالمية، والتي تعطي مساحة كبيرة من رعايتها لكرة القدم العالمية.

وأكد أبو شعبان، أن الوطنية موبايل تنظر لرعايتها لكرة القدم الفلسطينية باهتمام كبير، ولديها أمل كبير بالرياضي الفلسطيني الذي يستطيع تحقيق النجاحات والإنجازات في كافة المحافل، إن كانت محلية أو دولية، وإن الشرف الذي حصلت عليه الوطنية برعاية كرة القدم ما كان ليثمر وينعكس بكل إيجابية على كرة القدم في فلسطين، إلا بالشراكة المميزة التي جمعت الشركة مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

ومن الجدير بالذكر أن الوطنية موبايل تقدم رعايتها لاتحاد كرة القدم الفلسطيني للعام الثالث على التوالي، عبر رعايتها لدوري الوطنية موبايل للمحترفين في الضفة الغربية، ودوري الوطنية موبايل للدرجة الممتازة في غزة وكأس فلسطين وكأس السوبر وكأس الشهيد أبو عمار.