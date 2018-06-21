مع تجدد التصعيد في غزة.. بن سلمان يلتقي كوشنر وغرينبلات

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمس الأربعاء، عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر والمبعوث الخاص للمفاوضات جيسون غرينبلات، مع تجدد التصعيد في غزة.

وأتى اللقاء بين بن سلمان والموفدين الأمريكيين بعد ساعات من شنّ إسرائيل غارات على مواقع لحركة المقاومة الإسلامية حماس في القطاع ردا على إطلاق صواريخ وقذائف هاون من غزة على جنوب إسرائيل.

وقال البيت الابيض، في بيان مقتضب، إنه خلال اجتماع بن سلمان وكوشنر وغرينبلات “وبناء على المناقشات السابقة، تم بحث زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية، والحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وجهود إدارة ترامب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وتأتي الزيارة غداة لقاء كوشنر وغرينبلات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمّان لبحث عملية السلام المجمّدة بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في إطار جولة إقليمية ستقودهما كذلك إلى إسرائيل ومصر وقطر.

ومحادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين مجمّدة منذ العام 2014.

وأثار قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لما تسمى بإسرائيل غضبا واسعا في العالم العربي والإسلامي، ودفع الفلسطينيين إلى تجميد الاتصالات مع المسؤولين الأمريكيين ما يجعل من استئناف جهود السلام أمرا غير مرجح.