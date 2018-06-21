البرازيل تتسلح بالتاريخ أمام كوستاريكا لإنقاذ فرصها في المونديال

تتجه أنظار الساحرة المستديرة وتحديدًا "السامبا" البرازيلية، غدًا الجمعة، صوب ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سانت بيطرسبرغ، لمتابعة مباراة البرازيل مع كوستاريكا في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ويتسلح راقصوا السامبا بالتاريخ في هذه المواجهة السابعة بين المنتخبين بعد أن حقق 6 انتصارات دون أي هزيمة أو تعادل، وكانت مواجهتان منهما في كأس العالم أيضًا، تغلب البرازيل بهدف نظيف عام 1990، وبخمسة أهداف لهدفين في 2002.

ويبحث رفقاء نيمار دا سيلفا أغلى لاعب في العالم، عن تعديل الأوضاع في المونديال خاصة وأنهم أحد المرشحين للقب العالمي، بعد السقوط في فخ التعادل أمام سويسرا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى للمجموعة.

ويمتلك تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل مجموعة من أبرز اللاعبين على الساحة العالمية، مثل نيمار وبيكر أليسون وتياغو سليفا وميرندا وفيليبي لويس ومارسليو وماركينيوس ودانيلو وكاسميرو ودوغلاس كوستا وريناتو أوغستو وفيليب كوتينيو وباولينيو وفيرناندينيو وويليان وروبيرتو فيرمينو وغابرييل خيسوس وتايسون.

على الجانب الأخر، يدخل المنتخب الكوستاريكي المباراة وهو لا يمتلك أي فرصة سوى تحقيق الفوز إذا ما أراد مواصلة المشوار في البطولة خاصة بعد أن سقط في مباراة الجولة الأولى أمام صربيا بهدف نظيف.

ويعرف المنتخب الكوستاريكي جيدًا أنه أمام اختبار حقيقي للاعبيه لاكتشاف قدراتهم الحقيقة في الأوقات الصعبة خاصة أن خسارة المباراة قد تؤدي إلى ضياع أحلامهم في البقاء بالمونديال العالمي.

ويمتلك أوسكار راميريز المدير الفني لكوستاريكا لاعبين مميزين ولكن لا يمتلكون الخبرة الكبيرة عدا القليل منهم، أبرزهم كيلور نافاس وجوني أكوستا وأوسكار دوارتي وفرانسيسكو كالفو ورونالد ماتاريتا وسيلسو بورخيس وراندال أزوفيفا ويلتسين تيجيدا وديفيد غوزمان وبراين رويز وجويل كامبل وماركوس أورينا.