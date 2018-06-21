بالتفاصيل: إحباط مخطط لاغتيال رئيسة حكومة بريطانيا

أحبطت السلطات البريطانية مخططا لتنفيذ هجوم انتحاري يستهدف رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي بمقرها في "داونينغ ستريت" بلندن، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" اليوم الأربعاء.



وذكرت الصحيفة أن أحد أنصار تنظيم الدولة، ويدعى نعيم الرحمن زكريا (20 عاما)، كان ينوي قطع رأس رئيسة الحكومة بسكين، في حال تمكنه من الوصول إليها.



وخطط "زكريا" لتفجير عبوة ناسفة عند مدخل مقر رئيسة الوزراء، ومن ثم تحييد الحرس عن طريق استخدام بخاخ رذاذ الفلفل والتسلل إلى المبنى، بحسب المصدر نفسه.



وأضافت الصحيفة أن هذا الشاب ألقي القبض عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد انتحال أحد عملاء المخابرات الداخلية "5 MI" صفة عنصر من تنظيم الدولة، وتسليمه عبوة ناسفة وهمية.



وخلال جلسة المحكمة، أشار ممثل النيابة العامة البريطانية مايك هايوود، إلى أن المتهم، كان ينوي في البداية استهداف بعض المنشآت العسكرية ومقر المخابرات "5 MI"، وكان مستعدًا للتضحية بحياته خلال ذلك.



وتلا هايوود على المحكمة، مراسلات "زكريا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيلغرام" مع عملاء "5 MI" الذين أوهموه بانتمائهم لداعش.



كما أعرب زكريا خلال التحقيقات عن إعجابه بمنفذ تفجير "مانشستر أرينا"، وعن رغبته استهداف مقر البرلمان البريطاني بتفجير انتحاري واغتيال تيريزا ماي.



وبدأت عملية محاكمة "زكريا" بتهمة محاولة اغتيال رئيسة الوزراء، يوم الإثنين الماضي، وستستمر 5 أسابيع.