الاحتلال يهدم منزل الأسير علاء قبها بجنين ويعتقل 19 مواطناً من الضفة

شرعت قوات الاحتلال فجر اليوم بهدم منزل الاسير علاء قبها في بلدة برطعة الشرقية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري جنوب غرب جنين بالضفة المحتلة، والذي تتهمه اسرائيل بتنفيذ عملية دهس في شهر آذار المنصرم أدت لمقتل 4 جنود، فيما، شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، حملة اعتقالات واسعة طالت 19 مواطنًا، في أنحاء الضفة والقدس، بينهم صحفي، وعضو في اتحاد كرة القدم.

وأفاد شهود عيان، ان 20 الية عسكرية ترافقها اليات هدم ضخمة داهمت البلدة وحاصرت الحي الذي يقع فيه منزل عائلة قبها المكون من 4 طبقات مما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان والجنود الذين أطلقوا القنابل الغازية وأعلنوا الحي منطقة عسكرية مغلقة .

وذكر الشهود ان الجنود أرغموا عائلة قبها على مغادرة المبنى السكني، وباشروا بهدم الطابق الثالث الذي كان يعيش فيه علاء مع والديه بينما يتوزع اشقائه المتزوجين على باقي الطرائق .

وشاهد الأهالي جنود الاحتلال يستخدمون معدات يدوية ثقيلة لتدمير المنزل من الداخل وما زالت العملية مستمرة حتى اللحظة وسط استنفار كبير للاحتلال واجواء غضب في البلدة . وما تزال قوات الاحتلال. تعتقل قبها رغم انكاره التهمه ونفيه ان عملية الدهس متعمدة .

وافادت مصادر طبية، أنه خلال المواجهات مع جنود الاحتلال اصيب نحو 10 شباب بالاحتناق واحرةق جراء اطلاق الغاز المسيل للموع وقنابل الصوت .

وقد اعتقلت قوات الاحتلال عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورئيس نادي جبل الزيتون السابق عبدالله الكسواني فجر اليوم الخميس، بعد مداهمة منزله في بلدة الطور وسط القدس المحتلة.

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، اعتقلت شرطة الاحتلال الكاتب الصحفي راسم عبيدات، وأبلغت نجله مالك في اتصال هاتفي بوجود محاكمة لوالده اليوم الخميس في محكمة الصلح.

يذكر ان الكاتب عبيدات كان ضمن المعتقلين المقدسيين الذين احتجزتهم الشرطة الاسرائيلية قبل يومين بسبب مشاركته بالاحتفال باليوم الوطني لروسيا.

وكانت مخابرات الاحتلال قدمت استدعاء لعبيدات للحضور الى شرطة المسكوبية عصر الاربعاء وأخطارا ثانيا للحضور صباح الخميس لكنها اعتقلته مساء أمس الأربعاء، واقتادته للتحقيق.

وعرف من بين المعتقلين في أنحاء الضفة:

١. خالد عبد الجليل الشريدة- نابلس

٢. ناصر مدحت الشلختي- نابلس

٣. جميل يعقوب عويس- اللبن الشرقية جنوب نابلس

٤. أحمد غسان ضراغمة- اللبن الشرقية

٥. محمدنعيم طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

٦. عدي زواهرة- بيت لحم/الكركفة

٧. حمادة سلهب- بيت لحم/الكركفة

٨. محمود زبون- بيت لحم/الكركفة

٩. محمد زبون- بيت لحم/الكركفة

١٠. عدي مخلوف- بيت لحم/الكركفة

١١. سامح سلهب- بيت لحم/ الكركفة

١٢. كريم إبراهيم أبو ماريا- بيت أمر شمال الخليل

١٣. مهدي أبو ماريا- بيت أمر