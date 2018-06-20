إخراج طفل فاقداً للوعي من داخل مركبة في الخليل

انقذت طواقم وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور، يوم الاربعاء، طفل كان فاقداً للوعي داخل مركبة في مدينة الخليل
وقالت وزارة النقل "ان العناية اللاهية ويقظة أفراد طواقم وزارة النقل والشرطة انقذت الطفل من داخل المركبة حيث كان مغمى عليه.
واضافت الوزارة انه على الفور جرى التعامل على الطفل وإخراجه من داخل المركبة وإحضار عمه الذي كان قد تركه داخل المركبة وذهب للتسوق".
وإشارت الوزارة انه جرى تحويل عم الطفل للشرطة لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه.
وطالبت الوزارة جميع الأهالي بضرورة الحفاظ على ارواح الأطفال وعدم تركهم داخل المركبة لأي سبب كان.